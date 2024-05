“Impossibile da credere”, i rimpianti di Luis Enrique dopo Psg-Borussia

Il Psg abbandona la Champions League al termine di una semifinale rocambolesca con il Borussia Dortmund, tutto il rammarico di Luis Enrique

Con grande lucidità nei momenti chiave, sagacia tattica e un po’ di fortuna, il Borussia Dortmund ha centrato la finale di Champions League dopo 11 anni dall’ultima volta. Tedeschi vittoriosi anche in casa del Psg, sempre per 1-0, dopo il successo dell’andata, una vittoria bagnata anche dalla buona sorte visti i quattro legni colpiti dai francesi e le tante altre occasioni non concretizzate dalla squadra di Luis Enrique.

Il tecnico spagnolo è affranto per la mole di opportunità da gol non sfruttate, ma, pur deluso, riconosce i meriti degli avversari: “E’ un momento triste, specialmente quando si perde in questo modo – ha dichiarato a ‘Movistar’ alla fine della partita – Il Borussia Dortmund ha fatto una grande Champions League e ha giocato molto bene, gli vanno fatti i complimenti. Noi abbiamo colpito sei pali tra andata e ritorno, oggi 31 tiri in porta con 3 expected goals e nessuna rete, impossibile da credere. Ma questo è il calcio. Non abbiamo sottovalutato il Dortmund, è la coppa più importante del mondo e può succedere anche questo, ma sappiamo di non essere stati inferiori nelle due partite”.