INTER ERIKSEN/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', dopo le parole alla 'Gazzetta dello Sport', Christian Eriksen ha svelato i motivi della scelta del numero 24: "L'ho scelto perché, per molte stagioni, ho avuto il 23 e per me questo rappresenta un nuovo e più alto momento della mia carriera. Mi piace stare con la famiglia nel tempo libero, e giocare con mio figlio piccolo. Mi devo anche abituare agli orari italiani, qui si mangia più tardi rispetto all'Inghilterra, posso dire però che il cibo è ottimo, il clima più mite, ma penso che tutto sarà bellissimo".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Napoli, mossa anti-Inter: proposto il rinnovo a Mertens | I dettagli del contratto

Su San Siro: "Ho avuto un'impressione calorosa, San Siro è bollente. Mi ricordo la reazione dello stadio al momento delle reti di Mauro Icardi e Matias Vecino la scorsa stagione, esplose. Perdere la finale di Champions League è stata una grande delusione, il mio ultimo trofeo vinto è stato con la maglia dell'Ajax, e vorrei cambiare questa situazione".