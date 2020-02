Calciomercato Inter, retroscena Slimani | Ecco perché è saltato

CALCIOMERCATO INTER SLIMANI - Niente rinforzi in attacco. Con l'acquisto di Eriksen dal Tottenham, il titolo di regina del calciomercato invernale è andato all'Inter. Ma l'amministratore delegato Beppe Marotta non è riuscito a soddisfare tutte le richieste del tecnico Antonio Conte, il quale avrebbe voluto anche un altro centravanti. Da Giroud a Llorente, i nerazzurri avevano intavolato diverse trattative che poi non sono andate in porto.

Tra queste anche quella che riguarda Islamper il quale, come svelato dalla nostra redazione, ci sono stati diversi colloqui con il rappresentante Federico Pastorello

Il portale magrebino 'Competition' svela i retroscena del mancato trasferimento di Slimani all'Inter. Inizialmente il Leicester, proprietario del cartellino del 31enne attaccante algerino, chiedeva 2,5 milioni di euro per il prestito fino a giugno, mentre il Monaco (con cui sta giocando in prestito) voleva un indennizzo di 4,5 milioni per interrompere anticipatamente il rapporto. Una richiesta complessiva di 7 milioni che aveva fatto 'scappare' i nerazzurri ma anche il Tottenham e gli altri pretendenti. Nelle ultime ore di calciomercato la richiesta totale era scesa a 5 milioni, ma l'Inter non ha fatto pervenire nuove offerte e Slimani è rimasto a Montecarlo.

