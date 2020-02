CALCIOMERCATO TORINO CONFERENZA LONGO / Moreno Longo è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino. Intervenuto in conferenza stampa, il neo tecnico granata si è presentato così: "Ringrazio il presidente Cairo perché insieme alla dirigenza mi hanno dato questa opportunità che ho colto senza esitare. Sento che c’è la possibilità di fare un grande lavoro.

Torno con grande entusiasmo, questa è una piazza con cui mi sono scambiato tanto: ho indossato la maglia del Toro per la prima volta 30 anni fa, questo mi dà un senso di appartenenza maggiore. E il senso di appartenenza sarà la mia prima richiesta alla squadra".

Sui singoli, poi: "Verdi è un giocatore con grandissimi messi, con grandi qualità, capace di calciare sia con il destro che con il sinistro. Credo che partendo più defilato e accentrandosi possa rendere al meglio, ma voglio parlarci e vederlo per capire quali sono le zone di campo dove può rendere al meglio. Zaza e Belotti insieme? Sicuramente è vero che a me piace giocare con due attaccanti. Non è un mistero, quindi proveremo a farli giocare insieme. Molto dipenderà ovviamente dal loro atteggiamento, dalla voglia di aiutarsi".