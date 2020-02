Liga, il Real Madrid vince il derby: momento nero per l’Atletico

REAL MADRID ATLETICO DERBY / Il Real Madrid sembra essere tornato ad essere inarrestabile: gli uomini di Zidane hanno vinto il derby in programma oggi pomeriggio contro un Atletico che ha venduto cara la pelle, ma che raccoglie l’ennesimo risultato negativo delle ultime settimane. I colchoneros hanno condotto il primo tempo annullando con la loro pressione i tentativi offensivi dei merengues e creando diversi pericoli dalle parti di Oblak. Oltre una conclusione di Correa che ha colpito la base del palo, hanno sfiorato il gol anche Morata e Vitolo.

Al minuto 11 della ripresa, però, il Real è passato in vantaggio con un'azione corale: passaggio filtrante dipere cross perfetto che, nel cuore dell'area, spinge in rete. L'Atletico ha tentato una reazione, ma senza particolari effetti nell'area dei madridisti, che proseguono il loro momento d'oro: ottava vittoria consecutiva tra Liga, Coppa e Supercoppa e momentaneo +6 sul Barcellona, che ha una gara in meno. Appena un punto raccolto in tre giornate, invece, per Simeone, che dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa ha raccolto solo delusioni, compresa l'umiliante eliminazione in Copa del Rey contro la Leonesa.

Liga, la cronaca di Real Madrid-Atletico Madrid 1-0