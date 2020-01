CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA’ /Paquetà è rimasto al Milan dopo esser stato al centro di diversi rumors di calciomercato e di aver chiesto a Pioli, come chiarito dallo stesso tecnico, di non essere convocato per la sfida contro il Brescia. Il brasiliano, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto però fare chiarezza: "Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e chiarirvi la mia vera situazione.

Grazie a Dio, non ho vissuto alcuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici né desiderio di tornare in Brasile, per il momento".

Calciomercato Milan, Paqueta: "Darò il massimo"

Il centrocampista ha rinnovato il suo impegno e il suo entusiasmo con la maglia rossonera: “Non ho fatto pressioni per alcuna trattativa, ma in ogni caso voglio ringraziare nuovamente coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a dare il massimo, lavorando duro per conseguire i miei obiettivi ed aiutare il Milan!”.

