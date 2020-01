CALCIOMERCATO MILAN LAXALT TORINO ROBINSON / Un affare che sembrava fatto, ma che potrebbe subire un improvviso colpo di scena nelle ultime ore. Arrivato questa mattina a Milano per le visite mediche, Antonee Robinson potrebbe non vestire la maglia del Milan. Sembrerebbe infatti essere emerso un problema con il Wigan per l'arrivo del terzino statunitense. Ecco allora che il club rossonero ha deciso di cautelarsi bloccando Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, shock Milan: addio Donnarumma! | I dettagli

Il giocatore uruguayano può dunque rientrare a Milano e ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez nella rosa di Stefano Pioli. Il Milan spera comunque di risolverre al meglio la vicenda legata a Robinson e annunciare l'acquisto del difensore anglo-americano.