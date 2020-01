CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI CHRISTIE / La prima risposta al Valencia è stata un 'no'. La Roma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per il momento non ha aperto alla cessione di capitan Alessandro Florenzi, ma attenzione a quello che può accedere nelle prossime ore.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nella giornata di oggi andrà in scena infatti un incontro tra l'agente Lucci e il giocatore nel quale verrà deciso il futuro del jolly romanista, rimasto fuori nel derby e nel mirino di tanti club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ostacolo per Nzonzi al Rennes: le ultime di CM.IT

Oltre al Valencia si sono mosse in particolare Cagliari e Sampdoria, con Florenzi che preferirebbe restare in Italia possibilmente. Qualora si dovesse concretizzare la partenza, con il benestare anche della Roma, gli uomini mercato giallorossi virerebbero su un altro laterale con il nome caldo che secondo la 'Rosea' sarebbe quello di Cyrus Christie, irlandese classe '92 del Fulham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ecco Carles Perez: le ultime di CM.IT

Roma è UFFICIALE: arriva Ibanez, la formul