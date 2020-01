CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES / Corteggiato da diversi club inglesi, Steven Nzonzi aveva messo nei giorni scorsi in stand-by l'offerta del West Ham. Fiutata la possibilità di ingaggiare il calciatore in prestito dopo la fine anticpata dell'avventura in Turchia, diversi club hanno chiesto informazioni sul Campione del Mondo che ha proprio in questi giorni preso la decisione definitiva.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , la voglia di vivere la sua prima esperienza in Ligue 1 (la sua unica esperienza da professionista in patria è stata con l'Amiens, in Ligue 2) ha avuto la meglio anche sulle altre opzioni britanniche (Aston Villa e Burnley su tutte) e l'ex Siviglia ha dato completa disponibilità al trasferimento alfino al termine della stagione in corso, trovando l'accordo. Attualente terzo in classifica, il club divuole difendere l'attuale posizione, che vorrebbe dire preliminari di Champions League, ma anche tentare l'assalto al secondo posto per entrare direttamente nella fase a gironi della prossima edizione della Champions. Per riuscirci, ha deciso di puntare su Nzonzi, anche se serve ancora l'accordo con laper arrivare alla fumata bianca.