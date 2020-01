CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS PEREZ MARQUES / Alejandro Marques (2000) e Carles Perez (1998), due grandi talenti svezzati nella straordinaria cantera del Barcellona, potrebbero presto essere protagonisti in Serie A. Il primo è ormai un calciatore della Juventus, che ha ufficializzato oggi lo scambio con Pereira, mentre il secondo è vicinissimo alla Roma. Per analizzare le loro caratteristiche pochi come Ariedo Braida: l’ex dirigente degli azulgrana, ai microfoni di Calciomercato.it, svela i pregi dei due calciatori.

Braida, che calciatore è Carles Perez?

"Un mancino con buonissime qualità. Due anni fa, quando giocava tra ‘Primavera’ e seconda squadra, l’avevo già consigliato a diversi club. Credo possa avere un’ottima prospettiva: è rapido, calcia bene, gioca sempre sulla destra a piede invertito ed è fisicamente molto forte, per nulla fragile. Bisogna seguirlo e lasciargli tempo per crescere e migliorare perché le qualità, ripeto, sono ottime".

Da ragazzino veniva spesso paragonato a Robben.

"Sì, ha delle similitudini con l’olandese, ad essere sincero. È un ragazzo maturo e serio, ma serve calma: i giovani bisogna farli crescere, saperli valutare con occhio clinico, e comprendere come adoperarli.

Di Messi ce n’è uno, gli altri hanno bisogno di giocare, di maturare, di trovare le loro certezze".

La Juve ha già annunciato l’acquisto di Alejandro Marques…

"Un centravanti vecchio stile, che a me piace tanto, molto forte di testa. Anche lui ha bisogno ovviamente di crescere e di giocare, per conoscere la propria dimensione. Nella Juventus credo sia impossibile avere spazio, forse avrebbe bisogno di una squadra che punti su di lui e che gli dia opportunità".

La Masia continua a sfornare talenti straordinari.

"Oggi nel Barça ho visto, con grande soddisfazione, esordire Collado, cinque anni fa vidi Aleñá e dissi che aveva delle grandi prospettive, così come Perez e Riqui Puig… Oggi vi consiglio di fare attenzione anche a Monchu e al difensore centrale Araújo. Lì hanno dei calciatori bravissimi, ma bisogna seguire la loro crescita con calma. Si parla troppo spesso di fenomeni, ed è un errore: quelli sono pochi, rarissimi".

