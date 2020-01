Calciomercato, dal Milan il possibile 'assist' per Eriksen all'Inter

CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU TOTTENHAM / Milano è la capitale del calciomercato, con Milan e Inter tra le società in assoluto più attive anche a livello internazionale. Tante trattative in corso, con le operazioni delle due società che indirettamente potrebbero anche finire per incrociarsi. A far da sponda il Tottenham, ormai da settimane accerchiato dagli uomini mercato nerazzurri che stanno cercando di chiudere il colpo Eriksen.

Arriva dalla Turchia, e sta rimbalzando in queste ore anche in Inghilterra, la notizia secondo cui gli 'Spurs' si sarebbero attivati sulle tracce del milanista Hakan Calhanoglu, probabile partente in casa rossonera e valutato circa 20 milioni di euro. Lanciata dal quotidiano 'Aksam', la notizia è stata ripresa anche dal tabloid inglese 'Daily Express' che spiega che dopo il colpo Gedson Fernandes i londinesi non si fermano ed avrebbero individuato proprio in Calhanoglu il profilo giusto per rinforzare la trequarti in previsione della partenza imminente di Eriksen. Il Tottenham sarebbe pronto quindi ad accontentare le richieste del Milan, dando di conseguenza il via libera per il passaggio del danese all'Inter. Le cifre per i cartellii dei giocatori, guarda caso, coincidono. Su Calhanoglu nei giorni scorsi sono state segnalate anche Arsenal e Newcastle.

