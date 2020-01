CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI SEMEDO / Niente Rakitic, ma tra Juventus e Barcellona la linea non si è interrotta: negli ultimi giorni le due società hanno lavorato al possibile scambio tra il croato e Federico Bernardeschi, uno dei calciatori bianconeri che in questa prima parte di stagione ha fornito prestazioni al di sotto delle attese. Come raccontato da Calciomercato.it, l'ipotesi di scambio tra i due centrocampisti si è arenata davanti al nodo conguaglio: le richieste dei bianconeri (circa 30 milioni di euro) e l'offerta blaugrana sono troppo distanti e l'affare si è bloccato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi per Semedo: nuovo scambio

Come detto però, le due società potrebbero provare ad imbastire un altro cambio: protagonista da parte dei bianconeri ancora Federico Bernardeschi, mentre al Barcellona Fabio Paratici chiederebbe Nelson Semedo. Il terzino portoghese rappresenterebbe il nome giusto per tamponare l'emergenza sugli esterni difensivi cui deve far fronte Sarri: out De Sciglio, contro la Roma si è fatto male anche Danilo. Un problema che la Juventus potrebbe risolvere proprio con Semedo, sfruttando anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del 26enne che dopo l'infortunio di novembre non è riuscito più a trovare un posto da titolare, finendo in panchina nella prima uscita di Setien.

