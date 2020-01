CALCIOMERCATO BARCELLONA RODRIGO / Il Barcellona ha scelto di intervenire sul mercato per sostituire l'infortunato Luis Suarez e, in questo momento, il nome in cima ai suoi desideri è quello di Rodrigo Moreno. Il Valencia, come anticipato da Calciomercato.it, sarebbe disposto a negoziare una sua cessione, ma solo dietro pagamento di circa 50 milioni di euro. Una cifra elevata, che i catalani non potrebbero investire interamente a gennaio, ma che tenterebbero di dilazionare con un prestito semestrale con riscatto obbligatorio. L'idea degli azulgrana è portare a termine un'operazione di sicuro rendimento, evitando quanto accaduto un anno fa con Boateng: in queste ore è stato programmato un summit con Jorge Mendes, agente dell'attaccante, per tentare l'accelerata decisiva.

Passano in secondo piano quindi, i profili di, alternative identificate dal Barça al valenciano. Discorso a parte resta l'idea di scambio con la Juventus tra Rakitic e Bernardeschi: le parti restano lontane, ma ne riparleranno nei prossimi giorni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, interesse vivo per Rakitic: ci sono anche altri due club

Ultime CM.IT - Calciomercato Barcellona, i nomi per l’attacco: Rodrigo, il Valencia apre