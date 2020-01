CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU NEWCASTLE / C'è anche Hakan Calhanoglu tra i possibili partenti in casa Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista turco piace soprattutto in Premier League e nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti ufficialmente proprio un club inglese.

Secondo quanto riportato dal giornalista Louis Girardi sul proprio profilo Twitter, infatti, ilavrebbe recapitato un'offerta ufficiale al club rossonero. La cifra non è stata ancora resa nota. Sono giorni 'caldi' anche sul futuro di Calhanoglu.

