Calciomercato Milan, dalla Spagna: doccia gelata per Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO / Che il colpo Dani Olmo per il Milan fosse complesso nonostante l'ottimismo dei media croati ve lo avevamo già raccontato su Calciomercato.it. Il club rossonero, grazie anche e soprattutto al lavoro di Zvonimir Boban che può contare su ottimi rapporti in patria, resta in corsa per il gioiello spagnolo della Dinamo Zagabria ed è al lavoro per cercare di bloccarlo almeno in vista dell'estate, quando Olmo sarà ad un anno dalla scadenza del contratto che non intende rinnovare.

Dalla Spagna, però, le ultime notizie che filtrano sul futuro del giocatore preoccupano e non poco il Milan.

Calciomercato Milan, affondo Lipsia per Dani Olmo

Oltre all'agguerrita concorrenza di AtleticoMadrid e Barcellona, va segnalata infatti l'offerta formulata nei giorni scorsi dall'RB Lipsia che ha messo sul piatto circa 16 milioni di euro. Cifra inferiore alla proposta milanista, battuta però sul fronte delle commissioni che il club tedesco può corrispondere agli agenti del calciatore e che ricoprono un ruolo fondamentale in questa trattativa. Così, secondo quanto riferisce il catalano 'Mundo Deportivo', la mossa del Lipsia avrebbe sensibilmente avvicinato Dani Olmo all'attuale capolista della Bundesliga che sarebbe in discussioni avanzate con la Dinamo Zagabria per chiudere l'acquisto in questa finestra invernale di calciomercato. Lo stesso giocatore, inoltre, sarebbe molto tentato dalla possibilità di lavorare in un contesto che valorizza molto i giovani talenti e che gli darebbe la giusta continuità con cui tentare di convincere Luis Enrique a convocarlo per l'Europeo.

