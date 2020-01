CALCIOMERCATO LAZIO BARCELLONA IMMOBILE PIATEK LAUTARO MARTINEZ / La caccia è partita: il ko di Luis Suarez costringe il Barcellona a pensare al calciomercato per rinforzare il reparto avanzato. Giorni di riflessioni e idee in casa blaugrana con la Serie A che 'trema' al pensiero che il club catalano possa bussare alla porta per qualche attaccante: l'interesse per Lautaro Martinez, ad esempio, è cosa nota ma sembra molto difficile che l'Inter lasci partire a stagione in corso il proprio calciatore, considerato anche che la clausola entrerà in vigore soltanto in estate. Anche 'sport.es', stilando un elenco di possibili obiettivi della squadra di Seiten per gennaio considera l'argentino "impossibile" da acquistare in questa finestra di mercato.

Nella lista però fanno parte anche altri calciatori del nostro campionato: non è una sorpresa la presenza di, dato in uscita daldavanti ad un'offerta ritenuta congrua (si parla di circa 30 milioni di euro).

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, doppio ribaltone Piatek

Calciomercato Lazio, idea Immobile per il Barcellona

Certamente più sorprendente, invece, il nome di Ciro Immobile: l'attaccante di Torre Annunziata sta vivendo una stagione da favola con la Lazio. Attualmente in testa alla classifica dei marcatori con 23 reti in 20 partite, sta trascinando la formazione di Inzaghi e il suo rendimento ha ingolosito diverse compagini (si è parlato anche del Chelsea). Anche in questo caso però, immaginare una cessione di Immobile a stagione in corso appare improbabile, come raccontano le news di calciomercato che puoi leggere cliccando qui.

Nell'elenco dei 'papabili' per l'attaccante del Barcellona stilati dal quotidiano spagnolo figurano anche: Aubameyang, Rodrigo, Ben Yedder, Cavani, Stuani.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, tegola Suarez: da Lautaro Martinez a Neymar, ecco il colpo del Barcellona!

Coppa Italia, Napoli-Lazio: le ultime sulle probabili formazioni