Calciomercato, colpo Bayern Monaco dal Real Madrid

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ODRIOZOLA / In emergenza sulle corsie, il Bayern Monaco ricorre agli ottimi rapporti col Real Madrid per garantire al tecnico Flick un'alternativa di livello in vista della volata finale.

Sembra sempre più vicino, infatti, il nuovo colpo dei bavaresi dal club madrileno dopo che questa mattina il terzino Alvaro, classe '95 cresciuto nella Real Sociedad, non si è allenato con la squadra. Secondo 'As' il Bayern ha avuto la meglio nella corsa al calciatore superando la proposta dell'e nelle prossime ore chiuderà l'accordo per l'arrivo del giocatore con la formula iniziale del prestito.