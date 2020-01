Calciomercato Milan, contatti con un top club per Piatek

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il futuro di Krzysztof Piatek al Milan rimane fortemente in bilico. L'impatto di Zlatan Ibrahimovic mette ai margini l'attaccante polacco che ha sul tavolo diverse proposte.

Soprattutto dalla Premier League, dove non mancano gli estimatori per il numero 9 rossonero.

Dall'Aston Villa al Newcastle, passando soprattutto per il Tottenham che dopo l'infortunio di Kane sembrava la destinazione più probabile per Piatek: tanti club interessati, ai quali va aggiunto pure il Manchester United. Lo stop di Marcus Rashford ha aumentato l'emergenza già pesante sul fronte offensivo per i 'Red Devils' che secondo il portale 'The Athletic' nelle ultime ore avrebbe avuto dunque dei contatti con il Milan per sondare il terreno e capire quanto si fosse spinto avanti il Tottenham. Si attendono sviluppi.