CALCIOMERCATO INTER AUSILIO ERIKSEN MOSES PETRACHI / Ore come sempre molto calde in casa Inter con il caso Politano-Spinazzola che non si è ancora del tutto sgonfiato, soprattutto dopo il botta e risposta di ieri che ha coinvolto anche Petrachi. Nella serata di oggi ai microfoni di 'Sky Sport' a margine dell’evento ‘Sguardo al futuro’, il ds dell’Inter Piero Ausilio è andato all'attacco: "Premesso che sono le ultime parole della società su questo argomento, probabilmente Petrachi parla di cortocircuito perché è una situazione che ha vissuto spesso a Roma, soprattutto quando si parla di interviste e conferenze stampa. Sarà lui probabilmente la persona più adatta a spiegarcelo. Per tranquillizzarlo dico che noi all’Inter siamo tutti allineati, quando inizia una contrattazione è perché tutte le componenti sono d’accordo sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Se questo è un pensiero che Petrachi non ha è un problema suo.

Tra colleghi ci deve essere rispetto, educazione e professionalità. Si guarda a casa propria, io parlo dell’Inter, mai della Roma o dei problemi che può avere. Vorrei che nessuno parlasse delle dinamiche del nostro club. Ripeto, tutte le situazione sono gestite in armonia. Se Ausilio parla è perchè Marotta né è a conoscenza”.

Ausilio ha quindi proseguito parlando nello specifico di Politano: "Politano è un giocatore importante del club, un asset del club. Se ci sarà la possibilità di un’altra situazione cercheremo di accontentare il ragazzo. Se poi Politano dovesse uscire vedremo sul mercato di trovare qualcosa".

