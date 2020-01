Calciomercato Roma, scout in Germania: due obiettivi

CALCIOMERCATO ROMA DILROSUN TORUNARIGHA - In attesa di capire se riuscirà a sbloccarsi la trattativa per Politano, che resta il primo obiettivo a gennaio per il reparto offensivo, la Roma valuta altri profili.

Secondo il sito 'laroma24.it', i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche su Javairo, 21enne ala sinistra olandese che può agire anche sulla fascia destra, il cui cartellino appartiene alma che sta giocando in prestito all'. Ieri gli scout dei capitolini avrebbero assistito alla sfida con ilper visionare anche Jordan, difensore centrale tedesco di origini nigeriane classe 1997 che si destreggia bene anche come terzino sinistro.

