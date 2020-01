CALCIOMERCATO CAPRARI DEFREL / Il futuro di Gianluca Caprari è ancora tutto da definire: nelle ultime ore, erano circolati diversi rumors su un possibile scambio tra Sampdoria e Sassuolo che avrebbe portato il classe ’93 in neroverde e Grégoire Defrel in blucerchiato. Un’ipotesi che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha trovato il gradimento degli emiliani, che sull’attaccante francese e il suo recupero dal punto di vista fisico: una chiusura, comunque, non definitiva, che lascia spiragli aperti a nuove sorprese negli ultimi giorni di questo calciomercato.

Per Caprari, in ogni caso, resta viva la pista, che nei giorni scorsi ha allacciato i primi contatti con la società genovese.

