CALCIOMERCATO MILAN PERINETTI PIATEK GENOA/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato di Piatek, attualmente in Milan, ma probabile partente in questa finestra di calciomercato invernale: "Può essere aiutato molto dalla presenza di Ibrahimovic, anche se sembra una cosa paradossale.

La sua attuale quotiazione si attesta sui 30 milioni di euro, meno rispetto alla cifra alla quale lo abbiamo venduto, segnale che quelli che avrebbero voluto più soldi per la sua partenza, si sbagliavano".

