Calciomercato Napoli, addio Mertens | Dalla Spagna: ha firmato

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS - Rientrato dal Belgio dove ha svolto le cure fisioterapiche per risolvere un edema muscolare, Dries Mertens non sarà in campo stasera per l'anticipo della ventesima giornata di campionato tra Napoli e Fiorentina. L'attaccante classe 1987 deve quindi rimandare ancora l'assalto al record di gol in maglia azzurra che appartiene al suo ex compagno Hamsik e, a parte l'infortunio, non è dato sapere se avrà l'occasione di batterlo.

L'ex Psv Eindhoven, infatti, deve fare i conti anche con i problema extra campo: ieri in conferenza stampa il tecnico Gattuso ha dribblato le domande sui rinnovi di contratto di Mertens e Callejon , passando la palla alla società partenopea.

Difficile pensare che Mertens possa lasciare il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato, ma crescono a dismisure le possibilità che a giugno possa andarsene a costo zero. Dal prossimo 1 febbraio il centravanti belga può già accordarsi con un'altra squadra ed il timore dei tifosi azzurri è di vederlo con la maglia degli storici rivali della Juventus, in corsa insieme a Inter e Roma in Italia. Ma secondo il portale iberico 'El Gol Digital', il futuro di Mertens è nella Liga: avrebbe già firmato con l'Atletico Madrid al pari del connazionale Meunier, in scadenza con il Psg. Un doppio colpo per Simeone che la prossima stagione vuole rilanciare alla grande i 'Colchoneros'.

