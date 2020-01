CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI / Nonostante le parole di Sarri, che dopo il match di coppa Italia ha affermato di vederlo bene come mezzala, Federico Bernardeschi è attualmente una delle delusioni stagionali della Juventus. L'ex Fiorentina non sta fornendo prestazioni al di sotto delle aspettative ed è finito in panchina con il tecnico bianconero che gli preferisce ultimamente Ramsey.

Una situazione che sta ingolosendo il Barcellona: la società catalana già in estate aveva mosso dei passi per il calciatore italiano ed ora potrebbe tornare alla carica.

Come si legge su 'Repubblica', infatti, il Barcellona starebbe preparando un'offerta per Bernardeschi e vorrebbe inserire nell'operazione Rakitic. Il croato sembrava destinato alla cessione fino a qualche mese fa, poi l'impiego più costante da parte di Valverde lo hanno fatto desistere dalla sua volontà di cambiare squadra: una possibilità che Rakitic prenderebbe in considerazione soltanto per Juventus o Paris Saint-Germain. Fondamentale sarà la prima uscita di Seiten sulla panchina blaugrana: se, con de Jong squalificato, il nuovo tecnico punterà sul giovane canterano Riqui Puig per il croato sarebbe un segnale importante per pensare all'addio.