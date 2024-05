Scippo immediato con la clausola: dalla Juve alla Roma

Il centrocampista potrebbe raggiungere Daniele De Rossi nella Capitale a partire dalla prossima stagione

In attesa di chiudere l’annata nel migliore dei modi, la Roma inizia a studiare le strategie della prossima estate. Per Daniele De Rossi, quello in arrivo, sarà il primo vero importante calciomercato alla guida dei giallorossi. Una finestra che il tecnico utilizzerà per rinforzare la rosa, così da poter accelerare il processo di crescita della squadra con calciatori compatibili alla sua idea di gioco.

Dopo l’approdo di Leandro Paredes che sotto la gestione De Rossi ha decisamente cambiato ritmo, un altro argentino la prossima estate potrebbe andare ad aggiungersi al centrocampo giallorosso. Si tratta di Cristian Medina, centrocampista classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. Come anticipato nei mesi scorsi da ‘asromalive.it’, l’interesse da parte della Roma nei confronti del ragazzo è forte e potrebbe accendersi da un momento all’altro. Un calciatore che in Italia, oltre ai giallorossi, piace anche a Juventus e Inter.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘masfichajes.com’, la presenza di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma potrebbe risultare decisiva. L’ex centrocampista, che proprio nel Boca Juniors ha chiuso la sua brillante carriera, rappresenta per Medina una sorta di garanzia. Per strapparlo alla concorrenza della altre italiane, in particolare dei bianconeri che di recente hanno risvegliato il proprio interesse per il centrocampista argentino, la Roma dovrà pagare il per intero costo della clausola rescissoria fissata sul cartellino del ragazzo.

Calciomercato Roma, ecco la clausola per strapparlo alla Juventus

In riferimento alla clausola rescissoria, la Roma dovrà dunque versare 14 milioni di euro al Boca Juniors per aggiudicarsi Cristian Medina a titolo definitivo.

Un investimento importante per i giallorossi nei confronti di un talento purissimo che in patria, per caratteristiche, è stato accostato a Mateo Kovacic. Per il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Boca prima di fare il grande salto alla prima squadra, sarebbe dunque la primissima esperienza in Europa. Un fattore che inevitabilmente anche la Roma dovrà considerare prima di mettere mano ad un assegno da 14 milioni per anticipare Juventus e Inter, tra le altre…