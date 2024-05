Scoppia il caso Lautaro all’Inter: “Ha chiesto la luna per rinnovare”

L’Inter fa festa a San Siro per la premiazione scudetto, mentre aleggia l’ombra del possibile passaggio di proprietà sul club e la squadra campione d’Italia.

Domani scadrà il termine ultimo per Zhang per sanare il debito con Oaktree, con il fondo americano pronto a rilevare la maggioranza dell’Inter in caso contrario. la continuità aziendale è comunque garantita, con l’Ad Marotta che ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri sulle prospettive e la competitività della squadra. Gli scenari sono comunque in evoluzione e le vicende societarie potrebbero rallentare alcune trattative, specialmente i rinnovi contrattuali dei big Lautaro Martinez e Barella. Particolare attenzione merita la situazione del capitano nerazzurro, che ieri post Lazio ha fissato a questa settimane il termine ultime per trovare una soluzione sulla telenovela del prolungamento.

Le parti però non hanno ancora trovato un’intesa definitiva, con Ivan Zazzaroni che lancia l’allarme sul nuovo contratto del capitano nerazzurro: “Lautaro Martinez ha chiesto la luna, ha chiesto 12 milioni più condizioni in suo favore. Noi sappiamo quello che lui ha chiesto a Zhang, ma non sappiamo invece cosa vuol fare Oaktree se prenderà il posto della proprietà cinese. Vedremo cosa vorrà fare il nuovo corso”, le parole del giornalista a ‘Pressing’.

A Zazzaroni risponde Fabrizio Biasin sul tema Lautaro: “L’Inter a dieci non ci può arrivare. Non si troverà mai un punto d’incontro così, anche perché la società non arriva neanche a 10 milioni. La cosa che può fare l’Inter è arrivare a 9 e inserire determinati bonus. La dirigenza dell’Inter ha gestito molto bene i conti in questi anni e non deve accontentarne uno per scontentare tutti gli altri”. Infine, ecco il pensiero di Sandro Sabatini: “Nel mercato internazionale non può guadagnare meno di una certa cifra. Poi è molto meglio avere un Lautaro che rinnovi a certe cifre, piuttosto che averlo vicino alla scadenza. Un Lautaro Martinez blindato con un nuovo contratto avrà infatti un valore notevolmente maggiore rispetto a un Lautaro che si avvicina alla scadenza”.