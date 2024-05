Lautaro Martinez o Thuram via dall’Inter: sorpresa con lo scambio

L’Inter vive una situazione particolare e le big d’Europa provano a soffiare la coppia d’attacco: Lautaro Martinez o Thuram, via con lo scambio

Bisognerà aspettare domani per conoscere il destino dell’Inter. Tutto lascia pensare che dopo martedì, al vertice della società nerazzurra non ci sarà più Steven Zhang e Suning, ma che il controllo passerà nelle mani di Oaktree.

Con quali prospettive è difficile saperlo anche se il fondo americano ha già fatto sapere di non voler cambiare il management. Sicuramente qualcosa cambierà dal punto di vista economico e del calciomercato, visto che da Oaktree bisognerà aspettarsi un’attenzione al bilancio molto alta con la possibilità che venga ceduto almeno un pezzo pregiato.

Ecco allora che le big d’Europa hanno drizzato le antenne e stanno aspettando di capire l’evolversi della situazione per partire all’assalto. Lo farà anche l’Arsenal che è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e che ha individuato – stando a quanto riporta ‘teamtalk.com’ – in Lautaro Martinez e Thuram, due dei possibili candidati.

Calciomercato Inter, scambio per Lautaro e Thuram

I Gunners vogliono un nuovo centravanti e stanno sondando il terreno e diversi bomber e tra questi è presente anche la coppia d’oro interista.

Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il contratto qui e quindi potrebbe diventare una ghiotta occasione, nonostante la voglia dell’argentino di restare a Milano. Una voglia che potrebbe però infrangersi davanti ad una proposta importante. La stessa che potrebbe arrivare dai Gunners per Marcus Thuram, da tempo seguito dalla società londinese.

Due nomi ad ogni modo difficili da raggiungere con il portale inglese che parla anche di una possibile proposta di scambio con Gabriel Jesus. Anche qui le difficoltà dell’operazione sono elevatissime, considerato anche l’aspetto economico dell’intero affare. L’Arsenal comunque è alla finestra, pronta ad approfittare dell’eventuale occasione che potrebbe arrivare dalla Milano interista.