CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Momento decisivo per il destino di Krzysztof Piatek. Retrocesso nelle gerarchie di Pioli dopo l'arrivo al Milan di Ibrahimovic, il polacco è stato seguito dal Sivigilia e altri club per gennaio, ma non è esclusa una permanenza.

Finora, infatti, nonostante gli svariati interessi stranieri, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto anche quello del, non sono ancora arrivare offerte da almeno 30 milioni di euro, cifra richiesta dai rossoneri per farlo partire: clicca qui per restare aggiornato.

Dopo la buona prova fornita contro la Spal, riporta 'Tuttosport', decisive dovrebbero rivelarsi le prossime tre sfide che attendono il Milan. Qualora Piatek dovesse confermare i recenti miglioramenti potrebbe valutare la permanenza a Milano, città dove anche la moglie sembra essersi ambientata bene.

