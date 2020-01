Calciomercato Fiorentina, Pedro saluta: è in volo verso il Brasile

CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO / Si è già conclusa l'avventura alla Fiorentina di Pedro, attaccante arrivato con grandi aspettative e il peso di essere l'acquisto più caro mai messo a segno dalla società viola, che sborsò circa 14 milioni di euro per strapparlo alla Fluminense (record poi battuto da Patrick Cutrone). Un'avventura da totale oggetto misterioso: solo quattro presenze in Serie A, con appena 59 minuti impiegati in campo.

L'addio a gennaio era inevitabile e si è concretizzato oggi: l'attaccante classe '97 passerà al, che pagherà 2.5 milioni di euro per il prestito oneroso e, secondo 'Sky Sport', vanterà un diritto di riscatto da circa 15 milioni.

Calciomercato Fiorentina, il messaggio di Pedro

Il calciatore è in viaggio in queste ore verso il Brasile, come ha lui stesso ufficializzato con il tweet visibile in basso. "Sto volando alto", ha scritto Pedro, aggiungendo l'emoticon di un aereo e quello della bandiera brasiliana. La voglia di scappar via dall'Italia, dopo cinque mesi senza mai vedere il campo, era evidente. E comprensibile.

