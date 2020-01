Calciomercato Inter, Eriksen ha detto sì! Dettagli e aggiornamenti

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Christian Eriksen ha detto sì all'Inter ed è pronto a firmare un contratto fino al 2024. La 'Gazzetta dello Sport' in edicola oggi non ha dubbi sull'intenzione del danese di sposare la causa nerazzurra, ma ora bisognerà negoziare con il Tottenham che, per lasciarlo partire subito, chiede circa 20 milioni di euro.

Dopo la richiesta di 10 milioni netti a stagione, quindi, il calciatore si è 'accontentato' di 7.5 milioni, un affare comunque agevolato dal Decreto Crescita che abbatte del 50% il costo fiscale dell'ingaggio. In settimana i nerazzurri riprenderanno i contatti, tenendo sempre presente l'opportunità Vidal dal Barcellona: il cileno resta il preferito di Antonio Conte ma bisognerà attendere cosa accadrà in casa blaugrana, con Valverde sempre più vicino all'esonero.

