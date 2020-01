Calciomercato, futuro Olmo | Entra in scena la Roma: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA OLMO / Dove sarà il futuro di Olmo? Per ora l'unica certezza è che vuole lasciare la Dinamo in questa sessione, poiché considera chiuso il suo percorso a Zagabria e soprattutto ambisce a trasferirsi in un grande club dell'Europa calcistica che conta. Ci sta provando in maniera concreta il Barcellona, nel quale tutti i giocatori vorrebbero andare, lui compreso anche per un senso di rivalsa verso chi qualche anno fa non credette nelle sue qualità lasciando che traslocasse in Croazia dove poi è riuscito poi a diventare un giocatore vero.

Calciomercato, profilo Olmo sul tavolo della Roma

Il Barça ha presentato una proposta da 35 milioni, ma punta ad ottenerlo per giugno, ecco perché non si può escludere un suo trasferimento altrove. Del resto piace a mezza Europa, dall'Atletico Madrid ai due Manchester (un intermediario ha avuto un incontro col City nel periodo delle feste natalizie, ndr) passando per l'Ajax (che ci provò in estate), il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund fino naturalmente alle big italiane.

Tra queste c'è la

Calciomercato Roma, Barcellona e non solo: tanti grandi ostacoli per Olmo

Calciomercato.it è sicura del fatto che il 21enne di Terrassa è stato proposto o forse riproposto recentissimamente ai giallorossi da agenti/intermediari legati in qualche modo al suo rappresentante Juanma Lopez, il quale è invece al lavoro sul fronte Barcellona. Il club capitolino apprezza molto Olmo, uno coi requisiti perfetti per entrare nel progetto sportivo e in quello tecnico di Paulo Fonseca, tanto che avrebbe intensificato i contatti con questi intermediari per approfondire il tema, ma da qui a dire che possa riuscire a mettere le mani sul fantasista spagnolo ce ne passa...

Esistono infatti diversi ostacoli che rendono complicatissima l'operazione: dalla grande concorrenza alle cifre in ballo tra cartellino (dai 30 milioni in su) e commissioni varie per agente e mediatori. Inoltre, prima di comprare, la Roma dovrebbe vendere qualche giocatore per liberare spazio ma in particolare ottenere la liqiduità necessaria per poter provare a battere davvero le rivali per Olmo. Tutte cose, insomma, non semplici da incastrare in un mercato intenso ma breve come quello di gennaio.

