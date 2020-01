CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN VIDAL / Sono giorni importanti in casa Inter. La dirigenza nerazzurra non ha ancora mollato del tutto la candidatura di Vidal ma nelle ultime ore Conte starebbe coltivando l'idea di portare sin da subito a Milano Christian Eriksen, fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham. Come raccontato da Calciomercato.it, l'ex Ajax potrebbe essere il grande colpo di mercato messo a segno dai nerazzurri a gennaio: la trattativa ha subito un'accelerazione nelle ultime ore con l'incontro tra la dirigenza e l'agente del giocatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, attesa per Vidal: pressing su Eriksen.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'Inter continua a monitorare con attenzione ciò che succede a Barcellona, con Valverde a rischio esonero e Xavi pronto a prendere il suo posto. Come confermato da Marotta Vidal rimane un obiettivo ma bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi in casa blaugrana: è concreta la possibilità che la dirigenza, ascoltando Messi, tolga definitivamente dal mercato il cileno. Così la trattativa per Erisken è entrata nel vivo: i contatti con Martin Schoots, il suo agente, si sono intensificati nelle ultime ore. La richiesta di ingaggio del centrocampista è di 10 milioni netti a stagione. Anticipare significa confrontarsi anche il Tottenham, che chiede 20 milioni: il dialogo tra le parti è continuo e proficuo.

