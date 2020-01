CALCIOMERCATO INTER BASTONI RINNOVO / Alessandro Bastoni è sicuramente una delle note più positive in casa Inter di questa prima parte di stagione. Il difensore classe 1999 gode della fiducia di Conte ed è diventato in poco tempo un elemento fondamentale della retroguardia nerazzurra.

Il tecnico lo ha schierato in campo in diverse occasioni, spendendo in panchina anche, e l'exnon ha tradito la fiducia risultando alla fine del match più volte essere uno dei migliori in campo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, arriva il via libera per Giroud

Calciomercato Inter, rinnovo Bastoni: le ultime di CM.IT

In poco tempo Bastoni è diventato uno dei beniamini del pubblico nerazzurro. Acquistato nell’estate del 2017, il classe 1999 è legato all'Inter fino al 2023: la dirigenza ripone grande fiducia in lui ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, al momento non c’è grande necessità di sedersi al tavolo e ritoccare l’accordo in vigore, concetto ribadito anche dall'entourage. Qualora l'interesse di club esteri si faccia più consistente, l'Inter è prontra a correre ai ripari e a blindare il suo gioiello.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen può arrivare subito: ULTIME CM.IT

Calciomercato Inter, Conte dice la sua su Vidal ed Eriksen