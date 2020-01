CAGLIARI MILAN CONVOCATI PIOLI / Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la delicata trasferta sul campo del Cagliari. Out i partenti Caldara e Borini, per i quali mancano solo i rispettivi annunci dei trasferimenti a Atalanta e Verona. Assente anche Rodriguez a causa di una piccola lesione al muscolo ileopsoas destro, mentre ci sono Reina e Piatek.

Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina;

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli;

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta;

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Piątek, Rebic, Suso.

