Calciomercato Roma, rispunta Scamacca

CALCIOMERCATO ROMA SCAMACCA / Sono giorni di grande lavoro per il Ds della Roma Gianluca Petrachi che prosegue la caccia ad un nuovo attaccante, diventata una priorità per il mercato giallorosso anche se condizionata da un Nikola Kalinic che per il momento non parte. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' molti procuratori hanno proposto centravanti al direttore sportivo romanista, non convinto però dalle opzioni presentate. Attenzione invece ad un nome nuovo, che poi nuovo non è.

Perché per il quotidiano i giallorossi sarebbero tornati ad interessarsi a Gianluca Scamacca, centravanti cresciuto nel vivaio romanista e partito a 16 anni per andare al Psv Eindhoven. Ora è di proprietà del Sassuolo e sta facendo bene in prestito all'Ascoli, tanto da aver attirato l'attenzione del Benfica che come vi abbiamo riportato ha presentato un'offerta importante . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI