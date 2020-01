Calciomercato, Allegri ha scelto la prossima panchina

CALCIOMERCATO ALLEGRI / Respinta ogni ipotesi di ritorno anticipato, Massimiliano Allegri al termine di questa stagione salvo sorprese chiuderà il suo anno sabbatico e tornerà ad infiammare il calciomercato degli allenatori. Nelle scorse ore sono tornate a circolare voci su un possibile ritorno di Allegri al Milan in caso di passaggio di proprietà del club rossonero da Elliott a Arnault.

Dall'Inghilterra, però, filtrano nuove indiscrezioni su un possibile futuro in Premier per l'ex tecnico della

Secondo quanto scrive il 'Daily Mail', Allegri sta tenendo d'occhio la situazione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del ManchesterUnited sperando in una chiamata dai 'Red Devils' per la prossima stagione. Fin dal suo addio alla Juventus, si legge, l'allenatore avrebbe respinto ogni possibilità di tornare in panchina subito proprio per attendere eventuali sviluppi in casa United. Solskjaer per il momento non rischierebbe il posto, ma con due sole vittorie nelle ultime 6 gare non sta attraversando un gran momento e non si escludono colpi di scena se non riuscirà ad invertire la rotta.

