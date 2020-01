Calciomercato Inter, incontro per Tonali: la strategia nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER TONALI JUVENTUS / Non solo Vidal e Eriksen. L'Inter pianifica anche il calciomercato estivo e per il centrocampo continua a puntare Sandro Tonali, giovanissimo centrocampista di proprietà del Brescia seguito anche dalla Juventus e dalle altre big di Serie A. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, nella giornata di ieri la società nerazzurra ha incontrato l'entourage del classe 2000.

Una prima chiacchierata informale per aprire un asse diretto col giocatore in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, Tonali per giugno: la strategia di Marotta

L'obiettivo di Marotta è quello di bruciare la concorrenza dei bianconeri e non solo: un eventuale affare da impostare per giugno proprio come fatto dalla Juve con Kulusevski. In questo caso, però, le cifre dell'eventuale operazione sono addirittura superiori: il presidente del Brescia Massimo Cellino chiede infatti circa 50 milioni di euro per il gioiello azzurro, destinato ormai a scatenare una vera e propria asta di mercato. L'Inter ha compiuto così una prima mossa per Tonali. Si attendono ora ulteriori sviluppi.

