CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ - Ricardo Rodriguez è sempre più lontano dal Milan. Perso il posto da titolare a vantaggio di Theo Hernandez dopo il derby perso con l'Inter nella gestione Giampaolo, il 27enne terzino sinistro elvetico è sceso in campo una sola volta (quando lo spagnolo era squalificato con l'Atalanta, salvo poi essere sostituito all'intervallo, ndr) dopo l'arrivo di Pioli. Normale che, anche in vista degli Europei della prossima estate, l'ex Wolfsburg voglia cambiare aria per giocare con più continuità.

Nelle ultime ore Rodriguez è stato accostato al Psv Eindhoven , ma il suo agente Gianlucaall'emittente turca 'Trt Spor' ha rivelato: "Il mio assistito vuole giocare con il".

