CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA / Fallito l'assalto in estate, la Juventus non ha mai perso di vista l'evoluzione del gioiello del Barcellona Juan Miranda che torna ad essere un obiettivo concreto degli uomini mercato bianconeri anche in questa sessione invernale. Almeno secondo quanto riferisce il quotidiano 'Sport', molto vicino alle cose di casa Barça, che ha rilanciato con forza l'interessamento del club juventino nei confronti del terzino sinistro classe 2000 attualmente in prestito allo Schalke04 in Bundesliga. Un'avventura iniziata male, con tante panchine e le prime chance in campo solo a dicembre con tre presenze collezionate prima della sosta del campionato tedesco.

Calciomercato Juventus, ecco l'offerta per Miranda

Secondo il quotidiano catalano la dirigenza bianconera si è quindi rifatta sotto formulando una nuova offerta. Il punto di partenza, come in estate, è la volontà della Juve di trattare solo per una cessione a titolo definitivo, mentre il Barça aveva sempre spinto per la soluzione in prestito. Gli scenari ora potrebbero cambiare con la 'Vecchia Signora' che avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore più altri 5 di bonus e una clausola di riacquisto in favore del Barcellona. Palla ai catalani.

