NAPOLI INTER GATTUSO / Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha analizzato la sconfitta degli azzurri con l'Inter in conferenza stampa: "Non dobbiamo pensare al San Paolo, questa squadra non vince qui dal 19 ottobre, è un dato di fatto. La gente non ci può applaudire. Magari mi prendete per scemo, ma ho visto cose buone stasera. Abbiamo preso tre gol da quando sono arrivato perchè siamo scivolati, da domani controllo anche i tacchetti perchè non può essere un caso. Se continuiamo così, dal punto di vista del gioco, possiamo fare qualcosa di importante. Ci sono anche i numeri: più possesso, più tiri, tre gol che ci siamo fatti da soli..."

DOVE MIGLIORARE - "Bisogna giocare più da squadra, far meno errori individuali: oggi paghiamo questo. Cosa posso rimproverare ai ragazzi? Nulla, oltre gli errori. Forse ho visto una gara diversa dalla vostra. Sono troppi anni che questa squadra non vive situazioni simili e questo non va sottovalutato".

SAN PAOLO - "Sono disposto anche a incontrare i tifosi, ma non deve diventare un alibi l'ambiente freddo.

Ci sono altre problematiche, che riguardano i daspo, che non ho le capacità di analizzare".

DIFFICOLTA' - "Me le aspettavo tutte, altrimenti non m'avrebbero chiamato. Sono felice di essere qua, sono in una grandissima società, con grandi dirigenti e giocatori importanti. Sapevo a cosa andavo incontro. L'aspetto positivo è la passione delle persone che lavorano con me e dei giocatori, che stanno dando tutto. Sono preoccupato, ma non abbattuto".

CAMBI - "Li ho fatti tardi perchè pensavo stessimo giocando bene, alla fine ho messo due attaccanti per riempire l'area, ma pensavo che i giocatori in campo stessero facendo ciò che avevo chiesto".

