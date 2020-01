CALCIOMERCATO INTER ALONSO GIROUD GABIGOL / Alonso e Giroud, ora il doppio colpo potrebbe essere meno impossibile. Per scendere a patti con il Chelsea, finora osso durissimo soprattutto per il laterale spagnolo, l'Inter può giocarsi la 'carta' Gabigol.

Secondo 'Express', infatti, l'attaccante brasiliano reduce da una super annata col- da tempo in trattativa per il suo acquisto dopo l'anno di prestito scaduto a dicembre - è finito nel mirino dei 'Blues', da tempo a caccia di un bomber in grado di far rifiatare il giovane Abraham.

Calciomercato Inter, Gabigol può sbloccare Alonso-Giroud

Falliti fin qui i tentativi per Dembele del Lione, adesso la società di Roman Abramovich avrebbe spostato il mirino sul classe '96 ancora di proprietà dei nerazzurri e già sul taccuino di mezza Premier. Beppe Marotta lo valuta sui 30 milioni di euro, la cifra che potrebbe servire a mettere le mani sia su Alonso che su Giroud, i prescelti di Conte per rinforzare la corsia mancina e dare 'respiro' a Lukaku. L'inserimento di Gabigol nel doppio affare, se le voci dell'interesse del Chelsea venissero confermate, sarebbe dunque una possibilità molto concreta.

