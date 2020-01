CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / Possibile svolta in arrivo in casa Inter riguardo al colpo Eriksen. Secondo quanto riportato da 'Ekstra Bladet', infatti, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il trequartista del Tottenham in scadenza di contratto a giugno. Ma non solo. Come riferisce il quotidiano danese, l'affare si farà a gennaio e potrebbe concludersi già nelle prossime settimane su cifre di 20/25 milioni di euro, anticipando così di sei mesi l'arrivo del 27enne.

Calciomercato Inter, le ultime sul colpo Eriksen

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza del contatto tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Eriksen, notizia che trova ora conferme.

Possibile dunque un'ulteriore accelerata tra le parti, con i nerazzurri che sembrano ormai decisi a bruciare la concorrenza degli altri top club sul giocatore. Sono ore caldissime per il futuro di Eriksen. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

