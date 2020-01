JUVENTUS KULUSEVSKI / "Il 2020 non poteva iniziare meglio di così". Lo ha detto Dejan Kulusevski, da qualche minuto ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. "E' un giorno importante per me, per gli amici, per la famiglia, per chi ha lavorato con me", ha aggiunto al sito ufficiale bianconero il classe 2000 svedese, strappato all'Atalanta e alla concorrenza dell'Inter per 35 milioni di euro più 9 di bonus.

Juventus, Kulusevski: "Il gioco di Sarri mi farà migliorare tanto.

"La Juve è una della più grandi del mondo, quando inizi a giocare vuoi giocare per la Juve: quando ho avuto la possibilità di venire qui, non ci ho neanche pensato - ha sottolineato il 19enne - Il gioco a due tocchi di Sarri mi farà migliorare tanto. Ruolo? Dall'inizio è stato il trequartista, ma posso giocare esterno e l'anno scorso ho fatto anche la mezz'ala. Dove mi metterà il mister, starò, ma io mi sento trequartista", ha concluso Kulusevski che resterà al Parma in prestito fino al termine della stagione".

