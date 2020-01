CALCIOMERCATO INTER TONALI / Se la Juventus ha sbaragliato la concorrenza, soprattutto quella dell'Inter, per Kulusevski, i nerazzurri vogliono fare lo stesso con Sandro Tonali: Marotta avrebbe rotto gli indugi per il giovane centrocampista del Brescia e sarebbe pronto a presentare una proposta importante.

Lo scrive 'Brescia Oggi', secondo qui la proposta dell'Inter al presidente delle Rondinelle Massimo Cellino sarebbe di quelle "irrinunciabili": una proposta che potrebbe convincere il patron dell Brescia a chiudere già a gennaio l'operazione con i nerazzurri che garantirebbero però la permanenza del calciatore alla corte di Corini fino al termine della stagione.

Calciomercato Inter, che asta per Tonali: Marotta vuole bruciare la concorrenza

Una mossa quella dell'Inter che potrebbe funzionare, bruciando la concorrenza che lavora al trasferimento estivo del 19enne, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Tonali, seguito anche dal Paris Saint-Germain, è valutato dal Brescia qualcosa come 50 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente crescere da qui alla fine della stagione: per questo l'Inter starebbe provando l'accelerata decisiva in modo da garantirsi il giovane calciatore dalla prossima stagione, chiudendo ora l'affare con Cellino.

