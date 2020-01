Calciomercato Inter, si tratta per Eriksen! Gennaio o giugno: i dettagli

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / L'Inter lavora non solo per il calciomercato invernale, ma anche per la prossima campagna di rafforzamenti estiva, quella del probabile salto di qualità definitivo. Secondo quanto svelato oggi da 'Sky Sport', infatti, i nerazzurri hanno iniziato a trattare con l’entourage di Christian Eriksen, che al termine di questa stagione sarà libero a parametro zero dal Tottenham.

Calciomercato Inter, priorità a Vidal: Eriksen in estate?

Il danese, per ora, ha rifiutato il rinnovo con gli Spurs, che ovviamente preferirebbero un trasferimento a gennaio per incassare circa 20 milioni dal suo cartellino.

I nerazzurri, per l'immediato, preferiscono invece investire su Arturo Vidal, ritenuto più funzionale alle attuali necessità. Non va escluso, però, un cambio di piani se l'assalto al calciatore del Barcellona non dovesse andare a buon fine: l'apprezzamento per Erisken, da parte anche di Conte, c'è tutto.

