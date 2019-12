Juventus e Inter, futuro Tonali: idee chiare

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / Sandro Tonali è uno dei calciatori che infiammerà il calciomercato di giugno. Il Brescia, che spera di mantenere la categoria anche grazie alle prestazioni del suo centrocampista, non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio, consapevole del fatto che il prezzo non calerà. Cellino per il suo campioncino si augura di incassare sui 50 milioni di euro: la possibilità che ciò avvenga è davvero concreta viste le squadre che lo vogliono.

In passato Tonali è stato accostato a Milan e Fiorentina ma i due club sembrano essersi defilati.

Ora sul giocatore si registrano gli interessamenti dipronte a scatenare una vera e propria asta.

Dalla Francia arrivano conferme sull'interessamento da parte dei campioni della Ligue 1 ma per loro non sarà facile portarlo sotto la Torre Eiffel: secondo quanto riportato da 'Le10Sport.com', la preferenza di Tonali cadrebbe su Inter e Juventus. Il Psg è dunque indietro nella corsa al classe 2000, un po' come per Verratti nel 2011, sottolinea il portale...

