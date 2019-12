CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA IBRAHIMOVIC DONNARUMMA / Mino Raiola fa il punto su alcuni suoi assistiti. Il celebre agente, che da poco ha chiuso col Milan per il trasferimento di Ibrahimovic, ha spiegato i motivi della scelta rossonera: "Zlatan è tornato per divertirsi e per far diverire il mondo. Non potevo permettere che il suo ultimo palcoscenico fosse Los Angeles. Questi sei mesi saranno come l'ultime tournée dei Queen, un lungo tributo: bisognva farlo a 'San Siro' - spiega Raiola a 'La Repubblica' - Abbiamo litigato a ogni trasferimento. A 52 anni credo di aver capito che lui decide e poi mi fa credere che la decisione l'ho presa io".

Chiare le parole di Raiola sul portiere rossonero: "Tifosi mi odiano? Dovrebbero chiedermi scusa per Donnarumma: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidavo dell'Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: 'Cosa farei se fosse mio filglio?'. I soldi sono solo l'ultimo step".

