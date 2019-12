CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Dopo aver piazzato il colpo Ibrahimovic, la dirigenza del Milan è vicinissima ad un altro importante rinforzo in vista della finestra invernale di calciomercato: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Boban e Maldini sono ad un passo dalla fumata bianca con il Barcellona per lo sbarco a Milano di Jean-Clair Todibo, difensore francese classe 1999. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, il Barcellona dice sì: Todibo ad un passo.

Nelle ultime ore è arrivato infatti il sì del Barcellona al trasferimento di Todibo al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto: questo tipo di accordo permetterebbe al club rossonero di acquisire il cartellino se Todibo dovesse rivelarsi all’altezza delle aspettative, sulla falsa riga di quanto fatto con Theo Hernandez. Il riscatto è fissato intorno ai 20 milioni di euro, superata la concorrenza del Bayer Leverkusen. L’ultima decisione spetta al difensore, che aveva già dato un gradimento di massima alla destinazione rossonera tempo fa, ma ancora non ha accettato le condizioni. Una risposta è attesa per oggi o domani.

