Calciomercato Inter, futuro Darmian: la decisione nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / L'Inter è alla ricerca di un esterno che possa dare il cambio ai titolari. Beppe Marotta ha messo nel mirino diversi profili ma al momento non c'è stato l'affondo decisivo. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Matteo Darmian, che dopo anni in Inghilterra con il Manchester United, si è trasferito nuovamente in Italia per vestire la maglia del Parma.

Il calciatore sembrava poter essere l'idea giusta ma stando alle ultime news l'affare non è per nulla chiuso: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la pista che porta a giocatore scuola Milan si starebbe, infatti, complicando.

Le priorità in casa Inter sarebbero altre.

Altro calciatore finito nel mirino dell'Inter è Alonso. Per strapparlo al Chelsea ci vorrà certamente un esborso più importante rispetto a quello che servirebbe per Darmian. Anche oggi il calciatore non ha preso parte al match degli inglese, contro l'Arsenal, dopo l'assenza contro il Southampton. Il problema però resta legato alla richiesta troppo alta del Chelsea che vorrebbe più di 35 milioni di euro per liberarlo.

