CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND SANCHO / Erling Haaland non vestirà la maglia della Juventus. L'attaccante, che ha stregato tutti con la maglia del Salisburgo, è da ieri pomeriggio un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Una vera doccia fredda che nessuno si aspettava: il centravanti classe 2000 sembrava dover essere il nuovo rinforzo dei bianconeri ma così non sarà. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, che lo porterà in giallonero fin da subito. Il 3 gennaio sarà già in ritiro a Marbella, in Spagna, con i nuovi compagni.

La Juventus, che nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato di essere attenta ai giovani sarà dunque chiamata a cambiare obiettivo. La dirigenza bianconera, infatti, è intenzionata a puntellare l'attacco con l'innesto di un giocatore importante che abbassi l'età media del reparto. Gli anni per Higuain e Cristiano Ronaldo avanzano e Paratici e il suo staff sono chiamati guardarsi attorno.

Sfumato Haaland, tutto lascia pensare che la Juventus proverà ad affondare il colpo per Sancho, che il Borussia Dortmund si è rassegnato a perdere la prossima estate. Come l'ex Salisburgo, anche l'inglese è un classe 2000 ma gioca sugli esterni. Nonostante non sia una punta centrale il calciatore dei tedeschi ha già messo a segno ben 12 gol e 13 assist. Un dato statistico che giustifica il valore già altissimo del suo cartellino.

La Juventus per portarlo a Torino dovrà sborsa una cifra superiore ai 100 milioni di euro e battere la concorrenza di squadre importanti come il Manchester United.

Juventus, alternativa a Sancho

I bianconero valutano così anche un'alternativa all'inglese, Donyell Malen. L'attaccante del Psv è di un anno più grande e ha già realizzato 17 gol. Il suo valore di mercato è più basso rispetto a Sancho, sui 50 milioni di euro. Come per Haaland, la Juventus per Malen dovrà fare i conti con Raiola, che ne gestisce la procura.

